Нападение с ножом в поезде в Баварии: следствие не исключает исламистский мотив

Прокуратура Мюнхена не исключает, что нападение с ножом в поезде на юге Германии могло иметь исламистскую подоплеку, после того как сначала следствие отбросило версию теракта.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Frankfurter Algemeine Zeitung.

На исламистскую основу указывает содержание аккаунта обвиняемого 27-летнего сирийца в Facebook и пропагандистские видео "Исламского государства", найденные во время обыска его дома, сообщила генпрокуратура в Мюнхене во вторник. Нельзя исключать исламистский мотив этого поступка, полагают там.

Поэтому расследование возьмет на себя Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

6 ноября мужчина напал с ножом на пассажиров поезда из Пассау в Гамбург и ранил четырех из них.

До сих пор правоохранительные органы предполагали, что мужчина страдает психическими расстройствами. После нападения его доставили в психбольницу. На момент совершения правонарушения эксперты сочли его невменяемым. Но для окончательной оценки этого вопроса необходимо составить подробный протокол, заявил прокурор.

Тем временем изъятые документы будут дополнительно проверены. Также должны быть заслушаны другие свидетели.