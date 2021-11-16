Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в нових обстрілах, у тому числі з важкої зброї

Вірменія та Азербайджан заявили про загострення ситуації на спірній території, звинувативши одне одного в провокації.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами "Радіо Азатутюн" та заявами оборонних відомств обох країн.

Інформація про дрібні сутички надходить вже два дні поспіль, поширювали також повідомлення, що азербайджанські військові просунулися вперед, але у Міноборони Вірменії ці повідомлення заперечували.

Проте 16 листопада прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові зайшли на територію країни на одній зі східних ділянок кордону. Інших обставин він не повідомив, зокрема, де саме і за яких обставин відбулося просування.

Згодом з’явилась заява Ради безпеки, з якої випливає, що напередодні чотири позиції вірменських військових опинились в оточенні. Після перемовин азербайджанські військові і техніка нібито вийшли з цієї території, але так само довелося вивести своїх військових Вірменії. У заяві пишуть також, що на цій ділянці "залишаються підрозділи ЗС Азербайджану, які вторглися на територію Вірменії ще у травні".

Нікол Пашинян 16 листопада призначив нового міністра оборони - на цій посаді Аршака Карапетяна замінив Сурен Папікян, який досі був віцепрем’єром і також входить до правління правлячої партії "Громадянський договір".

Речниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва у відповідь на слова Пашиняна заявила, що азербайджанські військові "виконують свої службові обов'язки на суверенній території Азербайджану".

Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви, в яких звинувачують одне одного в провокаціях. З них випливає, що наразі тривають взаємні обстріли, у тому числі з важкого озброєння.

Міноборони Вірменії заявило, що близько 13:00 стався обстріл їхніх позицій, після чого вірменські військові вжили заходів "для запобігання наступу противника".

У наступному повідомленні пишуть, що "противник використовує артилерійські засоби, бронетехніку та стрілецьку зброю різного калібру… Внаслідок запеклої перестрілки у противника є втрата бронетехніки".

Міноборони Азербайджану заявляє, що спровокували сутичку вірменські військові "з метою захоплення висот на цьому напрямку" і вони першими атакували позиції азербайджанських військових в Кяльбаджарському і Лачинському районах, застосовуючи стрілецьку зброю і гранатомети. Повідомляють про двох поранених. Відомство додає, що просування вірменських військових зупинили, їх роззброїли і затримали, а також захопили велику кількість зброї та боєприпасів.

В наступному повідомленні Міноборони Азербайджану пише, що вірменські військові "відкрили вогонь з різнокаліберних мінометів та артилерійських установок у напрямку підрозділів, що дислоковані на території Лачинського району".

Це перше серйозне загострення з середини літа 2021 року.

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