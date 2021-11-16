У Болгарії створена два місяці тому партія, що виграла вибори, запустила коаліційні переговори
Нова центристська партія Болгарії "Продовжуємо зміни" розпочне переговори щодо формування уряду у вівторок після своєї несподіваної перемоги на недільних національних виборах.
Про це оголосив лідер партії Кирил Пєтков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Партія "Продовжуємо зміни", створена лише два місяці тому, виграла національні вибори, вже треті цього року в Болгарії, набравши 25,7% голосів.
Для формування більшості партії потрібна підтримка двох інших антикорупційних фракцій та Соціалістичної партії, але політичні аналітики вбачають у її перемозі шанс вийти з глухого кута, що виник після двох безрезультатних виборів у квітні та липні.
"Ми плануємо провести переговори вже сьогодні з лідерами інших партій. У нас багато спільного", - заявив приватному телеканалу NOVA Пєтков.
Кирил Пєтков та Асен Василєв, ще один очільник партії - два колишніх службових міністри (економіки та фінансів) у перехідному уряді Стефана Янєва.
Пєтков упевнений, що точки дотику з потенційними партнерами, соціалістами, а також антикорупційною "Демократичною Болгарією" та антиелітарною партією "Є такий народ" можна знайти.
Пєтков вважає себе наступним прем'єр-міністром, а Василєва - міністром фінансів. Втім, за словами Пєткова, остаточне рішення про посади буде ухвалено в ході переговорів щодо коаліції.
У неділю в Болгарії відбулися треті в цьому році парламентські вибори після того, як після виборів у квітні та липні жодна з партій не змогла створити коаліцію та сформувати уряд.
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