В Болгарии созданная два месяца назад и выигравшая выборы партия запустила коалиционные переговоры

Новая центристская партия Болгарии "Продолжаем изменения" начнет переговоры по формированию правительства во вторник после своей неожиданной победы на воскресных национальных выборах.

Об этом объявил лидер партии Кирилл Петков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Партия "Продолжаем изменения", созданная всего два месяца назад, выиграла национальные выборы, уже третьи в этом году в Болгарии, набрав 25,7% голосов.

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Для формирования большинства партии нужна поддержка двух других антикоррупционных фракций и Социалистической партии, но политические аналитики видят в ее победе шанс выйти из тупика, возникшего после двух безрезультатных выборов в апреле и июле.

"Мы планируем провести переговоры уже сегодня с лидерами других партий. У нас много общего", – заявил частному телеканалу NOVA Петков.

Кирилл Петков и Асен Василев, еще один глава партии - два бывших служебных министра (экономики и финансов) в переходном правительстве Стефана Янева.

Петков уверен, что точки соприкосновения с потенциальными партнерами, социалистами, а также антикоррупционной "Демократической Болгарией" и антиэлитарной партией "Есть такой народ" можно найти.

Петков считает себя следующим премьер-министром, а Василева – министром финансов. Впрочем, по словам Петкова, окончательное решение о должностях будет принято в ходе переговоров по коалиции.

В воскресенье в Болгарии состоялись третьи в этом году парламентские выборы после того, как после выборов в апреле и июле ни одна из партий не смогла создать коалицию и сформировать правительство.

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