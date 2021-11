США і Франція закликали Азербайджан та Вірменію вирішувати суперечності без зброї

Сполучені Штати Америки та Франція відреагували на нове загострення між Азербайджаном і Вірменією. закликавши їх вирішувати суперечливі питання шляхом діалогу.

Відповідну заяву опублікував держсекретар Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда".

"Ми стурбовані повідомленнями про бої між Вірменією та Азербайджаном. Закликаємо обидві сторони до прямої конструктивної взаємодії задля вирішення усіх суперечливих питань, у тому числі щодо демаркації кордону", - заявив Блінкен.

We are troubled by the reports of fighting between Armenia and Azerbaijan. We call on both sides to engage directly and constructively to resolve all outstanding issues, including border demarcation.