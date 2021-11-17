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США і Франція закликали Азербайджан та Вірменію вирішувати суперечності без зброї

Середа, 17 листопада 2021, 08:32

Сполучені Штати Америки та Франція відреагували на нове загострення між Азербайджаном і Вірменією. закликавши їх вирішувати суперечливі питання шляхом діалогу.  

Відповідну заяву опублікував держсекретар Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда".

"Ми стурбовані повідомленнями про бої між Вірменією та Азербайджаном. Закликаємо обидві сторони до прямої конструктивної взаємодії задля вирішення усіх суперечливих питань, у тому числі щодо демаркації кордону", - заявив Блінкен.

МЗС Франції у своїй заяві закликало сторони дотримуватись перемир’я, про яке домовились ще після війни у Карабаху.  

"Франція підкреслює, що делімітація і демаркація кордонів мають відбуватися шляхом переговорів, не fait accompli на місці, та нагадує про свою повну готовність посприяти цьому процесу", - пише МЗС Франції. 

Нагадаємо, 15-16 листопада з’явилися повідомлення про нові сутички на спірній території і спроби просування, а вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн звинуватили іншу сторону в обстрілах, у тому числі з важкого озброєння

Увечері Вірменія заявила про перемир'я з азербайджанською стороною, якого вдалось досягнути за посередництва Росії. 

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Вірменія Азербайджан США Франція
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