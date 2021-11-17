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США и Франция призвали Азербайджан и Армению решать противоречия без оружия

Среда, 17 ноября 2021, 08:32

Соединенные Штаты и Франция отреагировали на новое обострение между Азербайджаном и Арменией, призвав их решать спорные вопросы путем диалога.

Соответствующее заявление опубликовал госсекретарь Энтони Блинкен, пишет "Европейская правда".

"Мы обеспокоены сообщениями о боях между Арменией и Азербайджаном. Призываем обе стороны к прямому конструктивному взаимодействию для решения всех спорных вопросов, в том числе по поводу демаркации границы", - заявил Блинкен.

МИД Франции в своем заявлении призвал стороны соблюдать перемирие, о котором договорились еще после войны за Карабах.

"Франция подчеркивает, что делимитация и демаркация границ должны происходить путем переговоров, не fait accompli на месте, и напоминает о своей полной готовности поспособствовать этому процессу", - пишет МИД Франции.

Напомним, 15-16 ноября появились сообщения о новых стычках на спорной территории и попытках продвижения, а днем ​​16 ноября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах, в том числе из тяжелого вооружения.

Вечером Армения заявила о перемирии с азербайджанской стороной, которого удалось достичь при посредничестве России.

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Армения Азербайджан США Франция
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