США и Франция призвали Азербайджан и Армению решать противоречия без оружия

Соединенные Штаты и Франция отреагировали на новое обострение между Азербайджаном и Арменией, призвав их решать спорные вопросы путем диалога.

Соответствующее заявление опубликовал госсекретарь Энтони Блинкен, пишет "Европейская правда".

"Мы обеспокоены сообщениями о боях между Арменией и Азербайджаном. Призываем обе стороны к прямому конструктивному взаимодействию для решения всех спорных вопросов, в том числе по поводу демаркации границы", - заявил Блинкен.

We are troubled by the reports of fighting between Armenia and Azerbaijan. We call on both sides to engage directly and constructively to resolve all outstanding issues, including border demarcation. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 16, 2021

МИД Франции в своем заявлении призвал стороны соблюдать перемирие, о котором договорились еще после войны за Карабах.

"Франция подчеркивает, что делимитация и демаркация границ должны происходить путем переговоров, не fait accompli на месте, и напоминает о своей полной готовности поспособствовать этому процессу", - пишет МИД Франции.

Напомним, 15-16 ноября появились сообщения о новых стычках на спорной территории и попытках продвижения, а днем ​​16 ноября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах, в том числе из тяжелого вооружения.

Вечером Армения заявила о перемирии с азербайджанской стороной, которого удалось достичь при посредничестве России.

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