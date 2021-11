США и Франция призвали Азербайджан и Армению решать противоречия без оружия

Соединенные Штаты и Франция отреагировали на новое обострение между Азербайджаном и Арменией, призвав их решать спорные вопросы путем диалога.

Соответствующее заявление опубликовал госсекретарь Энтони Блинкен, пишет "Европейская правда".

"Мы обеспокоены сообщениями о боях между Арменией и Азербайджаном. Призываем обе стороны к прямому конструктивному взаимодействию для решения всех спорных вопросов, в том числе по поводу демаркации границы", - заявил Блинкен.

We are troubled by the reports of fighting between Armenia and Azerbaijan. We call on both sides to engage directly and constructively to resolve all outstanding issues, including border demarcation.