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Вірменія заявила про перемир’я з Азербайджаном завдяки посередництву РФ

Вівторок, 16 листопада 2021, 20:53

Міноборони Вірменії заявило про перемир'я з азербайджанською стороною після поновлення сутичок між сторонами, якого вдалось досягнути за посередництва Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на заяву вірменського міністерства.

Пресслужба Міністерства оборони Вірменії заявила, що згідно з домовленістю, досягнутою за посередництва російської сторони, з 18:30 вогонь на східних кордонах Вірменії припинено, і ситуація стабілізувалася.

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Раніше Міноборони країни повідомило, що вірменська сторона має втрати, не вказавши точного числа. Йшлося про принаймні одного загиблого, число поранених уточнювалося. 

Єреван заявив про 12 полонених військовослужбовців.

В Міністерстві оборони Росії заявили, що Азербайджан і Вірменія вжили заходів щодо стабілізації обстановки після розмови міністрів оборони двох країн з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, і наразі сторони підраховують втрати.

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У вівторок 16 листопада Міністерство оборони Вірменії повідомило, що підрозділи збройних сил Азербайджану здійснили напад на вірменські позиції у східному напрямку.

Міністерство оборони Азербайджану, у свою чергу, звинуватило вірменську сторону у порушенні режиму припинення вогню.

Глава Євроради Шарль Мішель провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном і закликав до термінової деескалації та припинення вогню.

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Вірменія Азербайджан
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