Естонські резервісти під час навчань спорудять на кордоні з РФ 40 км тимчасового паркану

У рамках додаткових навчальних зібрань в Естонії "Okas-2021", що проходитимуть 17-25 листопада, естонські резервісти спорудять тимчасовий бар’єр на кордоні з Росією довжиною близько 40 км.

Про це повідомляє естонський мовник ERR, пише "Європейська правда".

Загалом у навчаннях візьмуть участь близько 1700 резервістів з особового складу інженерних батальйонів та розвідки.

Згідно з повідомленням Департаменту поліції і прикордонної охорони, завданням резервістів, серед іншого, буде встановлення тимчасового бар'єра з колючого дроту на кордоні з РФ довжиною до 40 км.

Бар’єр почнуть встановлювати у близько десятка місць, де, за оцінками прикордонників, більш високі ризики нелегального перетину кордону, і на яких в найближчі роки не планується активних робіт з укріплення кордону.

Гендиректор Департаменту поліції і прикордонної охорони Ельмар Вахер зазначив, що поки не йдеться про підвищену небезпеку і безпосередніх загроз немає, але Естонія таким чином реагує на ситуацію, що склалася на кордонах Білорусі з її європейськими сусідами.

"Події у Польщі, Литві та Латвії потребують зміцнення прикордонної інфраструктури і в Естонії, тому Департамент поліції і прикордонної охорони надав уряду пропозицію прискорити облаштування кордону. Під час додаткового навчального збору Okas ми посилимо кордон тимчасовими бар’єрами, які встановлять на декількох ділянках", - повідомив Вахер.

За його словами, це тимчасове рішення.

"Ми продовжимо облаштовувати держкордон у прискореному темпі, тому що це дуже важливо для запобігання масовій міграції. За оцінкою безпекових експертів, міграційний тиск як метод гібридної війни може використовуватися роками, і для попередження цього потрібні не тільки фізичні перешкоди, а й уся інфраструктура з технікою для моніторингу", - додав Вахер.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Естонії Калле Лаанет наказав прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону, щоб підготуватися до можливої ​​гібридної атаки.

Напередодні на засіданні комітету з нацбезпеки погодилися, що на тих ділянках кордону, де ще немає паркану, потрібно якнайшвидше спорудити тимчасові бар’єри, доки не буде завершено повноцінне облаштування кордону.

Довжина естонсько-російського кордону становить 338 кілометрів, з яких 76 кілометрів проходять річкою Нарва і 127 кілометрів - Чудським озером. Сухопутний кордон довжиною в 135 км проходить переважно важко прохідною місцевістю та в лісових районах.