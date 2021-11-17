Эстонские резервисты во время учений построят на границе с РФ 40 км временного забора

В рамках дополнительных учебных сборов в Эстонии "Okas-2021", которые будут проходить 17-25 ноября, эстонские резервисты соорудят временный барьер на границе с Россией протяженностью около 40 км.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR, пишет "Европейская правда".

В учениях примут участие около 1700 резервистов из личного состава инженерных батальонов и разведки.

Согласно сообщению Департамента полиции и пограничной охраны, задачей резервистов, среди прочего, будет установка временного барьера из колючей проволоки на границе с РФ протяженностью до 40 км.

Барьер начнут устанавливать около десятка мест, где, по оценкам пограничников, более высокие риски нелегального пересечения границы и на которых в ближайшие годы не планируется активных работ по укреплению границы.

Гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер отметил, что пока речь не идет о повышенной опасности и непосредственных угроз нет, но Эстония таким образом реагирует на ситуацию, которая сложилась на границах Беларуси с ее европейскими соседями.

"Из-за событий в Польше, Литве и Латвии нужно укрепление пограничной инфраструктуры и в Эстонии, поэтому Департамент полиции и пограничной охраны предоставил правительству предложение ускорить обустройство границы. Во время дополнительного учебного сбора Okas мы усилим границу временными барьерами, которые установят на нескольких участках", – сообщил Вахер.

По его словам, это временное решение.

"Мы продолжим обустраивать госграницу в ускоренном темпе, потому что это очень важно для предотвращения массовой миграции. По оценке экспертов по безопасности, миграционное давление как метод гибридной войны может использоваться годами, и для предупреждения этого нужны не только физические препятствия, но и вся инфраструктура с техникой для мониторинга", - добавил Вахер.

Как сообщалось ранее, министр обороны Эстонии Калле Лаанет приказал проложить 130 км колючей проволоки вдоль границы, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке.

Накануне на заседании комитета по нацбезопасности согласились, что на тех участках границы, где еще нет забора, нужно как можно быстрее построить временные барьеры, пока не будет завершено полноценное обустройство границы.

Длина эстонско-российской границы составляет 338 км, из которых 76 км проходят по реке Нарва и 127 км - по Чудскому озеру. Сухопутная граница протяженностью в 135 км проходит преимущественно трудно проходимой местностью и в лесных районах.