У Франції затримали двох ультраправих за підозрою в тероризмі

У Франції затримали двох активістів ультраправих рухів, які закликали до насильницьких акцій і тримали у себе велику кількість зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Затримання відбулися у вівторок. Одного з активістів затримали у Монтобані (департамент Тарн-і-Гаронна), іншого - у департаменті Жиронда. Наразі їх утримують під вартою.

Двох чоловіків, помічених за обміном зашифрованими повідомленнями, затримали службовці Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI).

Під час обшуків у них виявили "кілька десятків одиниць зброї всіх видів, а також матеріали, які використовуються для виготовлення вибухівки".

Чоловік, затриманий у Монтобані в рамках попереднього розслідування Національної антитерористичної прокуратури щодо "об’єднання злочинців-терористів та прямого підбурювання за допомогою онлайн-засобів комунікації до теракту", є місцевим муніципальним службовцем. Двоє активістів обмінювалися повідомленнями про купівлю зброї.

Вони належать до ультраправих рухів, які мають на спровокувати або заохочувати зіткнення між громадами.