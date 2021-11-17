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У Франції затримали двох ультраправих за підозрою в тероризмі

Середа, 17 листопада 2021, 13:20

У Франції затримали двох активістів ультраправих рухів, які закликали до насильницьких акцій і тримали у себе велику кількість зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Затримання відбулися у вівторок. Одного з активістів затримали у Монтобані (департамент Тарн-і-Гаронна), іншого - у департаменті Жиронда. Наразі їх утримують під вартою.

 Двох чоловіків, помічених за обміном зашифрованими повідомленнями, затримали службовці Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI).

Під час обшуків у них виявили "кілька десятків одиниць зброї всіх видів, а також матеріали, які використовуються для виготовлення вибухівки".

Чоловік, затриманий у Монтобані в рамках попереднього розслідування Національної антитерористичної прокуратури щодо "об’єднання злочинців-терористів та прямого підбурювання за допомогою онлайн-засобів комунікації до теракту", є місцевим муніципальним службовцем. Двоє активістів обмінювалися повідомленнями про купівлю зброї.

Вони належать до ультраправих рухів, які мають на спровокувати або заохочувати зіткнення між громадами.

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Франція
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