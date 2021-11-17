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Во Франции задержаны двое ультраправых по подозрению в терроризме

Среда, 17 ноября 2021, 13:20

Во Франции задержали двух активистов ультраправых движений, которые призывали к насильственным акциям и держали у себя большое количество оружия.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Le Figaro.

Задержания прошли во вторник. Один из активистов был задержан в Монтобане (департамент Тарн-и-Гаронна), другой - в департаменте Жиронда. В настоящее время их содержат под стражей.

 Двое мужчин, замеченных по обмену зашифрованными сообщениями, были задержаны служащими Главного управления внутренней безопасности (DGSI).

В ходе обысков в них обнаружили "несколько десятков единиц оружия всех видов, а также материалы, которые используются для изготовления взрывчатки".

Мужчина, задержанный в Монтобане в рамках предварительного расследования Национальной антитеррористической прокуратуры по "объединению преступников-террористов и прямому подстрекательству посредством онлайн-средств коммуникации к теракту", является местным муниципальным служащим. Двое активистов обменивались сообщениями о покупке оружия.

Они относятся к ультраправым движениям, которые должны спровоцировать или поощрять столкновения между общинами.

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Франция
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