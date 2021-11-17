Кулеба прокоментував німецьку ідею розміщення в Україні мігрантів з Білорусі

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що німецький депутат Нільс Шмід і його колеги мають зосередитися на допомозі Україні стати членом ЄС, що буде найкращим способом залучення нашої країни до вирішення проблеми мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це він заявив у середу, 17 листопада, в ефірі телеканалу "1+1" у відповідь на запитання, чи є в ЄС настрій залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на кордоні з Білоруссю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Міністр зауважив, що на офіційному рівні жодних пропозицій, подібних до озвученої німецьким депутатом Нільcом Шмідом, не лунало.

"Взагалі найкращий спосіб максимально залучити Україну до будь-чого – це взяти нас у ЄС. От коли ми будемо членами Європейського Союзу, тоді ми будемо стовідсотково координувати свої зусилля і спільно нести тягар будь-якої проблеми або радість будь-якого успіху з тією ж Німеччиною", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він закликав німецького депутата Шміда та його колег зосередитися на досягненні "цілком зрозумілої і простої мети" – членства України в ЄС.

"Тоді будемо обмінюватися думками. А поки що ніяких порад нам давати не треба", - заявив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня представник Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував, щоб тисячі мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею отримали контрольований шлях до країни, а потім їх необхідно доставити в третю країну за межами ЄС, де вони мають пройти через процедури отримання притулку. До прикладу, в Україну.

Зазначимо, що соціал-демократи в німецькому Бундестазі є найбільшою фракцією, а їхній лідер Олаф Шольц має очолити новий уряд замість Ангели Меркель.