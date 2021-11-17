Кулеба прокомментировал немецкую идею размещения в Украине мигрантов из Беларуси

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что немецкий депутат Нильс Шмид и его коллеги должны сосредоточиться на помощи Украине стать членом ЕС, что станет лучшим способом привлечения нашей страны к решению проблемы мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом он заявил в среду, 17 ноября, в эфире телеканала "1+1" в ответ на вопрос, есть ли у ЕС настроение привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на границе с Беларусью, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Министр отметил, что на официальном уровне никаких предложений, подобных озвученному немецким депутатом Нильсом Шмидом, не звучало.

"Вообще лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами Европейского Союза, тогда мы будем полностью координировать свои усилия и совместно нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией", - сказал Кулеба.

В этом контексте он призвал немецкого депутата Шмида и его коллег сосредоточиться на достижении "совершенно понятной и простой цели" – членства Украины в ЕС.

"Тогда будем обмениваться мнениями. А пока никаких советов нам давать не надо", - заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе представитель Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид предложил, чтобы тысячи мигрантов на границе между Беларусью и Польшей получили контролируемый путь в страну, а затем их необходимо доставить в третью страну за пределами ЕС, где они должны пройти через процедуры получения убежища. К примеру, в Украине.

Отметим, что социал-демократы в немецком Бундестаге являются крупнейшей фракцией, а их лидер Олаф Шольц должен возглавить новое правительство вместо Ангелы Меркель.