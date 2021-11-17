Міністр оборони Польщі: криза на кордоні з Білоруссю може тривати місяцями

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що криза на кордоні з Білоруссю може тривати кілька місяців.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо бути готовими до того, що ця ситуація на кордоні з Білоруссю не врегулюється швидко, ми маємо готуватися до місяців, сподіваюся, не років", - заявив Блащак.

У середу Міноборони Польщі повідомило, що Сотні мігрантів, що провели майже два дні біля КПП "Брузгі-Кузьниця" на кордоні з Польщею, залишають свій табір і вирушають кудись у супроводі білоруських силовиків.

Вранці 15 листопада велика група мігрантів, яка доти залишалась в таборі у лісі, перебралась на дорогу до пункту пропуску Брузги-Кузьниця. Наступного дня спроби перетину кордону переросли у сутички. З боку мігрантів кидалися камінням і гілками, польські силовики відповідали сльозогінним газом і водометами.

У Польщі ввечері повідомляли, що у сутичках з польського боку постраждали 9 службовців.

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