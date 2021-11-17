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Министр обороны Польши: кризис на границе с Беларусью может продолжаться несколько месяцев

Среда, 17 ноября 2021, 14:18

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что кризис на границе с Беларусью может продлиться несколько месяцев.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация на границе с Беларусью не урегулируется быстро, мы должны готовиться к месяцам, надеюсь, не годам", - заявил Блащак.

В среду утром Минобороны Польши сообщило, что сотни мигрантов, проведших почти два дня у КПП "Брузги-Кузьница" на границе с Польшей, покидают свой лагерь и отправляются куда-то в сопровождении белорусских силовиков.

Утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузьница. На следующий день попытки пересечения границы переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.

В Польше вечером сообщали, что в столкновениях с польской стороны пострадали 9 служащих.

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