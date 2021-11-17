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Меркель знову поговорила про мігрантів з Лукашенком: у нього заявили про домовленість

Середа, 17 листопада 2021, 17:41

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка повідомили про другу за три дні розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, в рамках якої, за словами Мінська, сторони домовились про механізм вирішення міграційної кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", версію розмови пресслужби Лукашенка наводить державне білоруське агентство БЕЛТА, в офісі Меркель деталі розмови поки не оприлюднювали.

У Лукашенка зазначили, що розмова стосувалась ситуації на кордоні Білорусі з країнами Європейського Союзу. 

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"Докладно обговоривши проблему біженців, сторони дійшли певного розуміння, як діяти і рухатися далі у вирішенні питань", - зазначила пресслужба. 

За словами Мінська, Лукашенко і Меркель домовились про те, що "проблема загалом виноситься на рівень Білорусі та ЄС, при цьому відповідні посадові особи, які будуть визначені від обох сторін, негайно розпочнуть переговори з метою вирішення наявних проблем". 

"У цьому ж контексті вирішуватиметься побажання біженців потрапити до Німеччини", - додали у пресслужбі.

Меркель також передала Лукашенку прохання голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про обов'язкову участь у процесі міжнародних організацій, які займаються проблематикою біженців та мігрантів.

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Лукашенко та Меркель домовились про подальші контакти, заявили у білоруського лідера. 

Нагадаємо, минула телефонна розмова Ангели Меркель з Лукашенком відбулася 15 листопада і стосувалась штучної міграційної кризи на кордонах Білорусі з ЄС. 

Наскільки відомо, це була перша розмова лідера однієї з європейських країн із Лукашенком після президентських виборів у серпні 2020 року, після яких почались мирні протести, на які режим відповів репресіями.

У декількох країнах, включно з Німеччиною, розкритикували рішення Меркель провести телефонну розмову з Лукашенком, вважаючи, що це суперечить європейській політиці його невизнання як легітимного лідера. 

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