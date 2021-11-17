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В Італії затримали 19-річну джихадистку, пов’язану з виконавцем теракту у Відні

Середа, 17 листопада 2021, 18:00

Поліція Італії затримала в середу 19-річну дівчину походженням з Косова, яку звинувачують у приналежності до угруповання "Ісламська держава" і яка, як стверджується, "бажала стати мученицею" і мала зв'язки з нападником у Відні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає AFP.

Жінка, ідентифікована лише за ініціалами Б.T., була заміжня за косовцем, пов’язаним із бойовиком Куйтімом Фейзулаєм, який минулого року вбив чотирьох людей в австрійській столиці, перш ніж його застрелила поліція, повідомляє міністерство внутрішніх справ Італії.

Б. Т., яка була радикалізована у віці 16 років, нещодавно переїхала з Косова до Мілана, але залишалася в постійному контакті зі своїм чоловіком та іншими прихильниками ІДІЛ удома.

Поліція знайшла в її телефоні матеріали джихадистів, а також фотографії відомих джихадистів.

Правоохоронці також виявили понад 2000 повідомлень у чат-групах, які пропонують матеріальну та ідеологічну підтримку ІДІЛ, і сказали, що Б. Т. спілкувалася з "дружинами бойовиків", у деяких випадках даючи поради новачкам.

Поліція оприлюднила аудіозапис, на якому, за їхніми словами, чути, як дівчина співає про свою вірність ІДІЛ та говорить про готовність пожертвувати своїм життям.

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Італія тероризм
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