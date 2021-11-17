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Укр / Рус

В Италии задержали 19-летнюю джихадистку, связанную с исполнителем теракта в Вене

Среда, 17 ноября 2021, 18:00

Полиция Италии задержала в среду 19-летнюю девушку происхождением из Косово, обвиняемую в принадлежности к группировке "Исламское государство" и которая, как утверждается, "желала стать мученицей" и имела связи с напавши на людей в Вене.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает AFP.

Женщина, идентифицированная только по инициалам Б.Т., была замужем за косовцем, связанным с боевиком Куйтимом Фейзулаем, который в прошлом году убил четырех человек в австрийской столице, прежде чем его застрелила полиция, сообщает министерство внутренних дел Италии.

Б. Т., которая была радикализирована в возрасте 16 лет, недавно переехала из Косово в Милан, но оставалась в постоянном контакте со своим мужем и другими сторонниками ИГИЛ дома.

Полиция нашла в телефоне материалы джихадистов, а также фотографии известных джихадистов.

Правоохранители также обнаружили более 2000 сообщений в чат-группах, предлагающих материальную и идеологическую поддержку ИГИЛ, и сказали, что Б. Т. общалась с "женами боевиков", в некоторых случаях давая новичкам советы.

Полиция обнародовала аудиозапись, на которой, по их словам, слышно, как девушка поет о своей верности ИГИЛ и говорит о готовности пожертвовать своей жизнью.

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Италия терроризм
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