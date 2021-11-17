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Укр / Рус
Укр / Рус

Прем’єр Британії застеріг Кремль від військового авантюризму щодо України

Середа, 17 листопада 2021, 20:37

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну було б "трагічною помилкою".

Про це Джонсон заявив у середу під час спілкування із британськими парламентарями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Джонсон відповідав на запитання, що ще Британії потрібно зробити, щоб захистити Польщу та Україну від Росії.

За словами британського прем’єра, це два різні випадки, тому що Польща має гарантію безпеки від НАТО, а Україна ні. Але важливо, щоб усі сторони розуміли ціну прорахунку на кордоні.

"Я думаю, що було б трагічною, трагічною помилкою з боку Кремля думати, що військовим авантюризмом можна щось виграти", - сказав глава британського уряду.

Нагадаємо, раніше Джонсон попередив європейські країни, що незабаром доведеться обирати між купівлею все більшої кількості енергоносіїв з Росії або підтримкою України, миру і стабільності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 листопада заявив, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.










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Велика Британія Росія
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