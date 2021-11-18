У Греції почався суд над 24 працівниками гуманітарних організацій, серед звинувачень - шпигунство

Понад два десятки співробітників гуманітарних організацій постануть перед судом за їхню роль у допомозі мігрантам у Греції в період з 2016 по 2018 рік.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Підсудним пред'явлено безліч звинувачень, включаючи шпигунство, підробку документів та незаконне використання радіочастот.

Правозахисні групи засудили судовий процес як політично вмотивований, а Amnesty International назвала звинувачення "фарсом". Суд відбудеться на острові Лесбос, який опинився в епіцентрі міграційної кризи.

Серед 24 обвинувачених, 17 з яких – іноземні громадяни, – сирійська біженка Сара Мардіні, сестра олімпійської плавчині Юсри Мардіні. Сестри привернули міжнародну увагу у 2015 році після того, як витягли човен із біженцями у безпечне місце, коли у нього відмовив двигун.

Мардіні заборонили в'їзд до Греції для юридичного захисту, і вона змушена дивитися судовий процес із Німеччини, де їй було надано притулок.

Прокурори стверджують, що гуманітарні працівники, пов'язані з пошуково-рятувальною групою, контролювали радіоканали грецької берегової охорони та використовували автомобіль з підробленими військовими номерними знаками для в'їзду до заборонених зон на Лесбосі.

У разі визнання винними їм загрожує п'ятирічний тюремний термін.

Деякі з них також залишаються під слідством щодо інших злочинів, включаючи контрабанду людей, і у разі визнання їх винними можуть бути засуджені до позбавлення волі строком до 25 років.