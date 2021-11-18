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В Греции начался суд над 24 работниками гуманитарных организаций, среди обвинений – шпионаж

Четверг, 18 ноября 2021, 12:17

Более двух десятков сотрудников гуманитарных организаций предстанут перед судом за их роль в помощи мигрантам в Греции в период с 2016 по 2018 год.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Подсудимым предъявлено множество обвинений, включая шпионаж, подделку документов и незаконное использование радиочастот.

Правозащитные группы осудили судебный процесс как политически мотивированный, а Amnesty International назвала обвинение "фарсом". Суд состоится на острове Лесбос, оказавшемся в эпицентре миграционного кризиса.

Среди 24 обвиняемых, 17 из которых – иностранные граждане – сирийская беженка Сара Мардини, сестра олимпийской пловчихи Юсры Мардини. Сестры привлекли международное внимание в 2015 году после того, как вытащили лодку с беженцами в безопасное место, когда у нее отказал двигатель.

Мардини запретили въезд в Грецию для юридической защиты, и она вынуждена смотреть судебный процесс из Германии, где ей было предоставлено убежище.

Прокуроры утверждают, что гуманитарные работники, связанные с поисково-спасательной группой, контролировали радиоканалы греческой береговой охраны и использовали автомобиль с поддельными военными номерными знаками для въезда в запретные зоны на Лесбосе.

В случае признания виновными им грозит пятилетний срок.

Некоторые из них также остаются под следствием по другим преступлениям, включая контрабанду людей, и в случае признания их виновными могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 25 лет.

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Греция миграционный кризис
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