В Чехии с 22 ноября готовятся усилить коронавирусные ограничения

Чехия с 22 ноября для доступа в общественные места потребует только сертификат о вакцинации или доказательстве выздоровления, антиген и ПЦР-тесты больше признаваться не будут.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет издание "Новости".

"Мы введем так называемую баварскую модель. Ее запустят в ночь с воскресенья на понедельник, 22 ноября. Теперь для доступа к услугам и массовым мероприятиям будут признаваться лишь сертификаты о прививках и доказательствах перенесенной болезни", - сказал и.о. премьер Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, правительство больше не может ждать, поскольку ситуация с коронавирусом критическая. Временное правительство должно утвердить ужесточение мер на заседании в четверг.

"Ситуация критическая, особенно в Моравско-Силезском и Злинском регионах. Там целые семьи попадают в отделение интенсивной терапии. Они не вакцинированы. Я хотел бы призвать всех привиться. У невакцинированных почти в девять раз больше шансов получить тяжелое течение". болезни и умереть", – объяснил Бабиш.

Негативные антиген- и ПЦР-тесты больше не будут признаваться как разрешение на доступ к услугам и массовым мероприятиям. Исключение будут только тесты клиентов и работников в медико-социальных учреждениях.

Также правительство может вернуть обязательные испытания на рабочих местах. Пока неизвестно, будет ли применяться требование обязательного тестирования ко всем работникам или только к невакцинированным.