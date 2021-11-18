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Всі деталі про початок нової війни між Вірменією та Азербайджаном

Аналітика коротко
Четвер, 18 листопада 2021, 15:00

Азербайджан та Вірменія знову повернулися до повномасштабних бойових дій – хоч і лише на один день.

Швидше за все, подібні загострення стануть регулярним явищем на вірмено-азербайджанському кордоні.

Детальніше про чергове загострення між країнами та її наслідки - у цікавій статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка, який побував у Єревані (Вірменія), Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.

Один вірменський військовий загинув, ще під два десятки солдатів потрапили в полон, стверджує вірменська влада. Азербайджан визнав загибель семи своїх військових.

Усе це – лише визнані офіційно результати військового зіткнення 16 листопада.

Воно відбулося не на території Нагірного Карабаху, де наразі розміщені російські "миротворці" (що не стає на заваді конфліктам, часто зі смертельними наслідками), а на території "легітимного кордону" між Вірменією та Азербайджаном.

Де-факто цей кордон з’явився лише цього року, коли згідно з умовами припинення вогню Єреван був змушений повернути під контроль Баку усі території навколо Нагірного Карабаху.

При цьому чіткого, взаємно визнаного кордону між країнами не існує. Військовий конфлікт у регіоні розпочався ще до розпаду СРСР, і вже тоді щодо деяких ділянок кордону у сторін була незгода.

Вперше про спроби оскаржити ці кордони заговорили у травні – тоді азербайджанські військові, посилаючись на свої карти часів СРСР, просунулись на кілька кілометрів вглиб території, яку Вірменія вважає своєю.

Тоді Єреван навіть звернувся по допомогу до ОДКБ – створеного Росією "аналогу НАТО", в якому також діє правило взаємного захисту. Проте тоді російські союзники вирішили зробити вигляд, що конфлікт не є об’єктом для їхнього втручання, а згодом запропонували своє посередництво у справі визначення кордону.

Баку погоджується на розмежування кордонів, але за умови визнання Вірменією, що Нагірний Карабах є територією Азербайджану.

Ця умова є неприйнятною для Єревана, тож нові сутички були неминучі.

Та чи означатиме це військове зіткнення, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном перейшов на новий рівень і такі протистояння стануть регулярними, а також чому Єреван незадоволений діями РФ, читайте в матеріалі Юрія Панченка Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.

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Вірменія
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Статті

Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі

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