Все детали о начале новой войны между Арменией и Азербайджаном

Азербайджан и Армения снова вернулись к полномасштабным боевым действиям – хоть и только на один день.

Скорее всего, подобные обострения станут регулярным явлением на армяно-азербайджанской границе.

Детальнее об очередном обострении между странами и его последствиях - в интересной статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко, побывавшего в Ереване (Армения), Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.

Один армянский военный погиб, еще около двух десятков солдат попали в плен, утверждают армянские власти. Азербайджан признал гибель семи своих военных.

Все это - только признанные официально результаты военного столкновения 16 ноября.

Оно произошло не на территории Нагорного Карабаха, где сейчас размещены российские "миротворцы" (что не мешает конфликтам, часто со смертельным исходом), а на территории "легитимной границы" между Арменией и Азербайджаном.

Де-факто эта граница появилась только в этом году, когда, согласно условиям прекращения огня, Ереван был вынужден вернуть под контроль Баку все территории вокруг Нагорного Карабаха.

При этом четкой, взаимно признанной границы между странами не существует. Военный конфликт в регионе начался еще до распада СССР, и уже тогда по некоторым участкам границы у сторон было несогласие.

Впервые о попытках оспорить эти границы заговорили в мае – тогда азербайджанские военные, ссылаясь на свои карты времен СССР, продвинулись на несколько километров вглубь территории, которую Армения считает своей.

Тогда Ереван даже обратился за помощью к ОДКБ – созданному Россией "аналогу НАТО", в котором также действует правило взаимной защиты. Однако тогда российские союзники решили сделать вид, что конфликт не является объектом для их вмешательства, а затем предложили свое посредничество в деле определения границы.

Баку соглашается на разграничение границ, но при признании Арменией, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Это условие неприемлемо для Еревана, поэтому новые столкновения были неизбежны.

Но будет ли означать это военное столкновение, что конфликт между Арменией и Азербайджаном перешел на новый уровень и такие противостояния станут регулярными, а также почему Ереван недоволен действиями РФ, читайте в материале Юрия Панченко Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.