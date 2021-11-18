Міністр оборони Литви: без санкцій проти "Белавіа" частина обмежень втратить сенс

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сподівається, що Європейський Союз у результаті введе санкції щодо білоруського авіаперевізника "Бєлавіа".

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

На думку Анушаускаса, без оголошення обмежень для "Белавіа" частина санкцій, накладених на режим Олександра Лукашенка через його роль у розпалюванні міграційної кризи, буде безглуздою.

"Я думаю, що, можливо, цього кроку не вдадуться, тому що це один з основних об'єктів санкцій, і без нього частина санкцій просто втратить своє значення", - заявив міністр.

Раніше міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що на переговорах з ЄС робиться спроба виключити "Белавіа" з нового списку санкцій.

Він сказав, що він не має точної інформації про те, яка країна пропонувала виключити "Белавіа" з списку санкцій, але не виключив, що це могла бути Німеччина.

Анушаускас заявив, що розуміє, що в ЄС є держави, які можуть мати не таку тверду позицію. "Безперечно, і Росія, і Білорусь завжди цим користувалися. Чи вийде це у них зараз - поки що рано говорити", - сказав міністр.

Як повідомлялося, у понеділок, 15 листопада, міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під санкції можуть потрапити глава МЗС Білорусі Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни.

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