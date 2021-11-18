Министр обороны Литвы: без санкций против "Белавиа" часть ограничений потеряет смысл

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас надеется, что Европейский Союз в результате введет санкции в отношении белорусского авиаперевозчика "Белавиа".

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

По мнению Анушаускаса, без объявления ограничений для "Белавиа" часть санкций, наложенных на режим Александра Лукашенко из-за его роли в разжигании миграционного кризиса, будет бессмысленной.

"Я думаю, что, возможно, этот шаг не удастся, потому что это один из основных объектов санкций, и без него часть санкций просто потеряет свое значение", - заявил министр.

Ранее министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что на переговорах с ЕС предпринимается попытка исключить "Белавиа" из нового списка санкций.

Он сказал, что у него нет точной информации о том, какая страна предлагала исключить "Белавиа" из списка санкций, но не исключил, что это могла быть Германия.

Анушаускас заявил, что понимает, что в ЕС есть государства, которые могут иметь не столь твердую позицию. "Безусловно, и Россия, и Беларусь всегда этим пользовались. Получится ли это у них сейчас – пока рано говорить", - сказал министр.

Как сообщалось, в понедельник, 15 ноября, министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Ранее СМИ сообщали, что под санкции могут попасть глава МИД Беларуси Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны.

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