Польща закінчила прокладання морської частини газопроводу Baltic Pipe

Польська компанія Gaz-System завершила прокладання морської частини газопроводу Baltic Pipe.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал TVN24.

За даними компанії, 18 листопада на газопроводі, що з’єднує узбережжя Данії та Польщі, було зроблено останній зварний шов.

"Цей момент є завершенням найважливішого етапу робіт у проєкті Baltic Pipe", - йдеться у пресрелізі компанії.

У Gaz-System повідомили, що під час прокладання газопроводу були зроблені всі необхідні переходи з морською інфраструктурою третіх сторін, і кожна з них належним чином захищена.

У рамках морських робіт також було пробурено два тунелі в місцях виходу газопроводу на суходіл. У Польщі тунель має довжину приблизно 600 метрів, а в Данії – приблизно 1000 метрів.

Baltic Pipe – це стратегічний проєкт, який має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах. Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу і 3 млрд кубометрів від Польщі до Данії.

Газогін має бути готовий до транспортування перших обсягів газу 1 жовтня 2022 року. Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System.

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