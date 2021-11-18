Польша закончила прокладывать морскую часть газопровода Baltic Pipe

Польская компания Gaz-System завершила прокладку морской части газопровода Baltic Pipe.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал TVN24.

По данным компании, 18 ноября на газопроводе, соединяющем побережье Дании и Польши, был сделан последний сварной шов.

"Этот момент является завершением важнейшего этапа работ в проекте Baltic Pipe", – говорится в пресс-релизе компании.

В Gaz-System сообщили, что при прокладке газопровода были сделаны все необходимые переходы с морской инфраструктурой третьих сторон, и каждая из них должным образом защищена.

В рамках морских работ также были пробурены два тоннеля в местах выхода газопровода на сушу. В Польше тоннель имеет длину около 600 метров, а в Дании – примерно 1000 метров.

Baltic Pipe – это стратегический проект, который должен создать новый маршрут поставки природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши и конечных потребителей в соседних странах. Газопровод сможет поставлять 10 млрд кубометров природного газа ежегодно в Польшу и 3 млрд кубометров от Польши до Дании.

Газопровод должен быть готов к транспортировке первых объемов газа 1 октября 2022 года. Инвесторами проекта являются транспортные операторы: датский Energinet и польский Gaz-System.

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