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У Фінляндії - максимум заражень коронавірусом за час пандемії

Четвер, 18 листопада 2021, 15:14

Відомство охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії (THL) повідомило про те, що за добу виявлено 1259 інфікованих коронавірусом, що є абсолютним добовим рекордом за весь період пандемії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Також зростає кількість пацієнтів відділень інтенсивної терапії.

"Цього тижня у нас 31 пацієнт у реанімаційних відділеннях. Минулого тижня їх було 20. Можна сказати, що завантаженість відділень інтенсивної терапії поки що перебуває на попередньому рівні. Це означає, що пацієнти вступають до реанімаційних відділень, їх лікують, переводять у звичайні палати, де вони відновлюються", - заявила експерт міністерства соціального забезпечення та охорони здоров'я Ліїса-Марія Волпіо-Пулккі.

"Наступні два тижні покажуть, чи це поодинокий сплеск кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, або ж ми маємо справу з тенденцією", - додала вона.

Повністю вакциновано 80,6% населення Фінляндії віком від 12 років. Щодо всього населення ця цифра становить 75,9 %.

У THL стверджують, що частка невакцинованих серед пацієнтів з коронавірусом у фінських лікарнях нині складає 70%.

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Фінляндія Епідемія у цифрах Коронавірус
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