В Финляндии максимум заражений коронавирусом за время пандемии

В ведомстве здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщило о том, что за сутки обнаружено 1259 инфицированных коронавирусом, что является абсолютным суточным рекордом за весь период пандемии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания Yle.

Также растет количество пациентов отделений интенсивной терапии.

"На этой неделе у нас 31 пациент в реанимационных отделениях. На прошлой неделе их было 20. Можно сказать, что загруженность отделений интенсивной терапии пока находится на прежнем уровне. Это значит, что пациенты поступают в реанимационные отделения, их лечат, переводят в обычные палаты, где они восстанавливаются", - заявила эксперт министерства социального обеспечения и здравоохранения Лииса-Мария Волпио-Пулки.

"Следующие две недели покажут, это единичный всплеск количества пациентов в отделениях интенсивной терапии, или же мы имеем дело с тенденцией", - добавила она.

Полностью вакцинировано 80,6% населения Финляндии от 12 лет. По всему населению эта цифра составляет 75,9%.

В THL утверждают, что доля невакцинированных среди пациентов с коронавирусом в финских больницах составляет 70%.