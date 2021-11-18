Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Финляндии максимум заражений коронавирусом за время пандемии

Четверг, 18 ноября 2021, 15:14

В ведомстве здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщило о том, что за сутки обнаружено 1259 инфицированных коронавирусом, что является абсолютным суточным рекордом за весь период пандемии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания Yle.

Также растет количество пациентов отделений интенсивной терапии.

"На этой неделе у нас 31 пациент в реанимационных отделениях. На прошлой неделе их было 20. Можно сказать, что загруженность отделений интенсивной терапии пока находится на прежнем уровне. Это значит, что пациенты поступают в реанимационные отделения, их лечат, переводят в обычные палаты, где они восстанавливаются", - заявила эксперт министерства социального обеспечения и здравоохранения Лииса-Мария Волпио-Пулки.

"Следующие две недели покажут, это единичный всплеск количества пациентов в отделениях интенсивной терапии, или же мы имеем дело с тенденцией", - добавила она.

Полностью вакцинировано 80,6% населения Финляндии от 12 лет. По всему населению эта цифра составляет 75,9%.

В THL утверждают, что доля невакцинированных среди пациентов с коронавирусом в финских больницах составляет 70%.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Эпидемия в цифрах Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Как Лавров убивает "Нормандию" и почему МИД РФ сделал Украине неожиданный подарок

Лавров решил, что готов понести даже имиджевые потери. А они серьезны: действия МИД РФ уничтожают остатки доверия Запада к переговорам с Москвой (укр.)
18 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе

Азербайджан и Армения снова вернулись к полномасштабным боевым действиям – хотя и только на один день. И это напрямую повлияет на будущее региона.
18 ноября 2021 — Юрий Панченко, Ереван, Европейская правда

Осеннее падение Байдена: почему все больше американцев не поддерживают президента

Белый дом сталкивается с волной негативного отношения к себе. Даже в кругу его однопартийцев и сторонников есть заметная нехватка энтузиазма...
18 ноября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды