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Прем’єр Словаччини оголосив про запровадження локдауну для невакцинованих

Четвер, 18 листопада 2021, 16:24

Словацький уряд вирішив посилити коронавірусні обмеження, особливо для людей, які не були щеплені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

"Ми впроваджуємо Covid-машину, яка значно посилює заходи щодо невакцинованих. Для невакцинованих це локдаун", – заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

Ця група людей, наприклад, не зможе відвідувати торгові центри. Новий пакет заходів також частково торкнеться щеплених, оскільки зменшується максимальна кількість людей на масових заходах.

Але в основному обмеження не надто торкнуться вакцинованих людей, а також тих, хто одужав.

При цьому Гегер закликав людей вакцинуватися.

Посилення заходів уряд ухвалив у зв’язку з загостренням епідемічної ситуації в країні та перевантаженістю лікарень у зв’язку з напливом хворих на COVID-19. За словами Гегера, більш жорсткі заходи можуть застосовуватися протягом трьох тижнів.

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Словаччина
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