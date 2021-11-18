Прем’єр Словаччини оголосив про запровадження локдауну для невакцинованих

Словацький уряд вирішив посилити коронавірусні обмеження, особливо для людей, які не були щеплені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

"Ми впроваджуємо Covid-машину, яка значно посилює заходи щодо невакцинованих. Для невакцинованих це локдаун", – заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

Ця група людей, наприклад, не зможе відвідувати торгові центри. Новий пакет заходів також частково торкнеться щеплених, оскільки зменшується максимальна кількість людей на масових заходах.

Але в основному обмеження не надто торкнуться вакцинованих людей, а також тих, хто одужав.

При цьому Гегер закликав людей вакцинуватися.

Посилення заходів уряд ухвалив у зв’язку з загостренням епідемічної ситуації в країні та перевантаженістю лікарень у зв’язку з напливом хворих на COVID-19. За словами Гегера, більш жорсткі заходи можуть застосовуватися протягом трьох тижнів.