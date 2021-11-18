Премьер Словакии объявил о введении локдауна для невакцинированных
Словацкое правительство решило усилить коронавирусные ограничения, особенно для людей, которые не были привиты.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.
"Мы внедряем Covid-машину, которая значительно усиливает меры по невакцинированным. Для невакцинированных это локдаун", – заявил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.
Эта группа людей, например, не сможет посещать торговые центры. Новый пакет мероприятий также частично коснется привитых, поскольку уменьшается максимальное количество людей на массовых мероприятиях.
Но в основном ограничения не слишком затронут вакцинированных людей, а также выздоровевших.
При этом Гегер призвал людей вакцинироваться.
Ужесточение мер правительство приняло в связи с обострением эпидемической ситуации в стране и перегруженностью больниц в связи с наплывом больных COVID-19. По словам Гегера, более жесткие меры могут применяться в течение трех недель.