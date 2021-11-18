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Укр / Рус

Премьер Словакии объявил о введении локдауна для невакцинированных

Четверг, 18 ноября 2021, 16:24

Словацкое правительство решило усилить коронавирусные ограничения, особенно для людей, которые не были привиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

"Мы внедряем Covid-машину, которая значительно усиливает меры по невакцинированным. Для невакцинированных это локдаун", – заявил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

Эта группа людей, например, не сможет посещать торговые центры. Новый пакет мероприятий также частично коснется привитых, поскольку уменьшается максимальное количество людей на массовых мероприятиях.

Но в основном ограничения не слишком затронут вакцинированных людей, а также выздоровевших.

При этом Гегер призвал людей вакцинироваться.

Ужесточение мер правительство приняло в связи с обострением эпидемической ситуации в стране и перегруженностью больниц в связи с наплывом больных COVID-19. По словам Гегера, более жесткие меры могут применяться в течение трех недель.

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Словакия
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