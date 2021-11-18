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Фінляндія збільшить квоту на прийом біженців через кризу в Афганістані

Четвер, 18 листопада 2021, 18:13

Глава МВС Фінляндії Марія Охісало заявила, що з наступного року буде збільшено щорічну квоту на прийом біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Квоту буде збільшено до 1500 осіб.

Наразі Фінляндія щорічно приймає за квотою 1050 біженців.

Причиною збільшення квоти стала афганська криза, заявила Охісало. За словами глави МВС, прийом біженців за квотою - один із найкращих способів допомогти людям, які перебувають у біді.

Біженці за квотою – це особи, яких організація ООН у справах біженців UNHCR відбирає у таборах для біженців.

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Фінляндія
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