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Финляндия увеличит квоту на прием беженцев из-за кризиса в Афганистане

Четверг, 18 ноября 2021, 18:13

Глава МВД Финляндии Мария Охисало заявила, что со следующего года будет увеличена ежегодная квота на прием беженцев.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания Yle.

Квота будет увеличена до 1500 человек.

В настоящее время Финляндия ежегодно принимает по квоте 1050 беженцев.

Причиной увеличения квоты стал афганский кризис, заявила Охисало. По словам главы МВД, прием беженцев по квоте - один из лучших способов помочь находящимся в беде людям.

Беженцы по квоте – это лица, которых организация ООН по делам беженцев UNHCR отбирает в лагерях для беженцев.

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Финляндия
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