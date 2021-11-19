Британія готова направити більше військових до Польщі через "мігрантів Лукашенка"

Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що ще щонайменше 100 британських військових, ймовірно, будуть направлені до Польщі, щоб допомогти подолати кризу мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Слова міністра наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Воллес нагадав, що минулого тижня Британія направила до кордону Польщі невелику групу військових інженерів, щоб розглянути, як допомогти зміцнити паркан на межі з Білоруссю, аби зупинити мігрантів.

Воллес сказав, що вивчить оцінку їхньої розвідувальної поїздки, але, за його словами, він готовий надіслати більшу команду для допомоги польським військовим.

"Імовірно, що сюди буде відправлено ескадрилью (королівських) інженерів, щоб підтримати їх, щоб переконатися, що кордон належним чином убезпечено, і показати їм, що такий вид гібридної діяльності з Білорусі не буде допускатися і не працюватиме", - зазначив міністр.

Міністр оборони також заявив, що досяг угоди зі своїм польським колегою про спільну роботу над створенням протиракетного щита для Польщі вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Воллес також сказав, що він "глибокий стурбований" нарощуванням російських військ поруч з Україною.

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон днями застеріг Росію від військового авантюризму щодо України.