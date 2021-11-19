Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Британія готова направити більше військових до Польщі через "мігрантів Лукашенка"

П'ятниця, 19 листопада 2021, 10:41

Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що ще щонайменше 100 британських військових, ймовірно, будуть направлені до Польщі, щоб допомогти подолати кризу мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Слова міністра наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Воллес нагадав, що минулого тижня Британія направила до кордону Польщі невелику групу військових інженерів, щоб розглянути, як допомогти зміцнити паркан на межі з Білоруссю, аби зупинити мігрантів.

Читайте також
Прем'єр Британії попередив Європу: доведеться обирати між газом з РФ і захистом України

Воллес сказав, що вивчить оцінку їхньої розвідувальної поїздки, але, за його словами, він готовий надіслати більшу команду для допомоги польським військовим.

"Імовірно, що сюди буде відправлено ескадрилью (королівських) інженерів, щоб підтримати їх, щоб переконатися, що кордон належним чином убезпечено, і показати їм, що такий вид гібридної діяльності з Білорусі не буде допускатися і не працюватиме", - зазначив міністр.

Міністр оборони також заявив, що досяг угоди зі своїм польським колегою про спільну роботу над створенням протиракетного щита для Польщі вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Воллес також сказав, що він "глибокий стурбований" нарощуванням російських військ поруч з Україною. 

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон днями застеріг Росію від військового авантюризму щодо України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Польща шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок

Лавров вирішив, що готовий понести навіть іміджеві втрати. А вони є серйозними: дії МЗС РФ знищують залишки довіри Заходу до переговорів із Москвою.
18 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі

Азербайджан та Вірменія знову повернулися до повномасштабних бойових дій – хоч і лише на один день. І це напряму вплине на майбутнє регіону.
18 листопада 2021 — Юрій Панченко, Єреван, Європейська правда

Осіннє падіння Байдена: чому дедалі більше американців не підтримують президента

Білий дім стикається з хвилею негативного ставлення до себе. Навіть у колі його однопартійців та прибічників є помітний брак ентузіазму...
18 листопада 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди