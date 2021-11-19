Британия готова направить больше военных в Польшу из-за "мигрантов Лукашенко"

Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что еще по меньшей мере 100 британских военных, вероятно, будут направлены в Польшу, чтобы помочь преодолеть кризис мигрантов на границе с Беларусью.

Слова министра приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Уоллес напомнил, что на прошлой неделе Британия направила к границе Польши небольшую группу военных инженеров, чтобы рассмотреть, как помочь укрепить ограждение на границе с Беларусью, чтобы остановить мигрантов.

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Уоллес сказал, что изучит оценку их разведывательной поездки, но, по его словам, он готов прислать большую команду для помощи польским военным.

"Вероятно, что сюда отправят эскадрилью (королевских) инженеров, чтобы поддержать их, чтобы убедиться, что граница должным образом обезопасена, и показать им, что такой вид гибридной деятельности из Беларуси не будет допускаться и не будет работать", - отметил министр.

Министр обороны также заявил, что достиг соглашения со своим польским коллегой о совместной работе по созданию противоракетного щита для Польши стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Уоллес также сказал, что он "глубоко обеспокоен" наращиванием российских войск рядом с Украиной.

Премьер Великобритании Борис Джонсон на днях предостерег Россию от военного авантюризма в отношении Украины.