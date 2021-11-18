В Австрії вперше понад 15 тисяч хворих на добу, два регіони оголосили жорсткий локдаун

В Австрії за останню добу було зареєстровано 15 145 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

Зараз в Австрії нараховується 131 961 підтверджених активних випадків. За останні 24 години зафіксовано 55 смертей від вірусу.

Захворюваність за 7 днів сьогодні зросла до 988,7 на 100 тисяч осіб. У лікарнях по всій Австрії перебувають 2787 інфікованих, з них 498 у відділеннях інтенсивної терапії.

Найгірша ситуація з розповсюдженням вірусу у двох федеральних землях – Верхня Австрія і Зальцбург. У четвер вони оголосили про жорсткий карантин з наступного тижня.

"Цей захід є необхідним рішенням, яке, сподіваюся, допоможе значно знизити щоденні показники зростання. Заходи з наступного тижня, безумовно, будуть дуже різкими. Але вони нам потрібні, щоб ми могли зберегти своє здоров’я і незабаром знову перейти до вільного життя", – сказав губернатор Верхньої Австрії.

Деталі обмежень поки невідомі, їх мають озвучити у четвер ввечері.

Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциноване проти вірусу, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Заборонивши невакцинованим 10 днів тому відвідування ресторанів, готелів, театрів і гірськолижних підйомників, уряд також оголосив карантин для нещеплених, згідно з яким приблизно два мільйони людей, не повністю вакцинованих, можуть залишати свої домівки лише з обмеженої кількості причин.

Серед них — робота, купівля речей першої необхідності та фізичні вправи без обмежень у часі чи відстані.