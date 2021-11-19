Австрія, що знову зареєструвала рекорд заражень, оголосила загальний локдаун на 20 днів

Уряд Австрії оголосив про запровадження в країні загального локдауну на 20 днів, починаючи з понеділка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

У четвер Австрія, населення якої складає близько 9 млн, вперше зареєструвала понад 15 тисяч заражень коронавірусом за добу, два регіони - Верхня Австрія і Зальцбург - вже тоді анонсували жорсткий локдаун з понеділка. Показник п’ятниці - 15 809 нових заражень - знову став рекордним.

Загальний локдаун почнеться з понеділка, 22 листопада, і триватиме максимум 20 днів. Обмеження будуть стосуватися усіх жителів країни однаково, а з 12 грудня знову застосовуватимуть правило 2-G (допуск з сертифікатом про щеплення або перенесену хворобу). Першу проміжну оцінку ситуації робитимуть через 10 днів.

Перед цим канцлер Александр Шалленберг неодноразово виключав імовірність локдауну для вакцинованих.

"Проявіть відповідальність, зменшіть кількість контактів - на щонайменш 20 днів. Тоді ми зможемо святкувати Різдво разом", - закликав канцлер.

Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн сказав, що вже діюче обмеження 2-G сповільнило темпи поширення вірусу, але цього виявилось недостатньо, та вибачився за прорахунки уряду. Він додав, що зараз локдаун єдиним ефективним способом збити хвилю епідемії.

Школи продовжать працювати в очному режимі, але з вимогою носити маски. Усім, для кого це можливо, рекомендують перейти на дистанційну роботу.

Також оголосили, що з 1 лютого 2022 року щеплення від коронавірусу стане обов’язковим для всього населення.