Австрия, вновь зарегистрировавшая рекорд заражений, объявила общий локдаун на 20 дней

Правительство Австрии объявило о введении в стране общего локдауна на 20 дней, начиная с понедельника.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

В четверг Австрия, население которой составляет около 9 млн, впервые зарегистрировала более 15 тысяч заражений коронавирусом за сутки, два региона – Верхняя Австрия и Зальцбург – уже тогда анонсировали жесткий локдаун с понедельника. Показатель пятницы – 15 809 новых заражений – снова стал рекордным.

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Общий локдаун начнется с понедельника, 22 ноября, и продлится максимум 20 дней. Ограничения будут касаться всех жителей страны одинаково, а с 12 декабря снова будут применять правило 2-G (допуск с сертификатом о прививках или перенесенной болезни). Первую промежуточную оценку ситуации будут делать через 10 дней.

Перед этим канцлер Александр Шалленберг неоднократно исключал вероятность локдауна для вакцинированных.

"Проявите ответственность, уменьшите количество контактов – на минимум 20 дней. Тогда мы сможем праздновать Рождество вместе", - призвал канцлер.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн сказал, что уже действующее ограничение 2G замедлило темпы распространения вируса, но этого оказалось недостаточно, и извинился за просчеты правительства. Он добавил, что сейчас локдаун является единственным эффективным способом сбить волну эпидемии.

Школы продолжат работать в очном режиме, но с требованием носить маски. Всем, для кого это возможно, рекомендуют перейти на дистанционную работу.

Также объявили, что с 1 февраля 2022 года прививка от коронавируса станет обязательной для всего населения.