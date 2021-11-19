У Єврокомісії прокоментували слова президента Болгарії про "російський Крим"

У Єврокомісії нагадали, що ЄС вважає окупований Крим українською територією, що протиправно анексована Російською Федерацією.

Так у ЄК відповіли на прохання ЗМІ прокоментувати заяву президента Болгарії Румена Радева про "російський Крим".

Головний речник Ерік Мамер зазначив, що Єврокомісія не може коментувати заяви президента Радева, але може нагадати офіційну позицію ЄС.

"Позиція ЄС щодо Криму дуже чітка з 2014 року, і відтоді ми безліч разів наголошували на ній. З точки зору ЄС і його 27 країн-членів, Крим - це Україна, це українська територія, протиправно анексована з порушенням міжнародного права Російською Федерацією", - сказав речник Єврокомісії Петер Стано.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цими заявами МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

За інформацією МЗС, посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території української держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Румен Радев має високі шанси переобратись на посаду. У першому турі президентських виборів він набрав 49,42% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков - 22,83%.

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Одразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.