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Укр / Рус

В Еврокомиссии прокомментировали слова президента Болгарии о "российском Крыме"

Пятница, 19 ноября 2021, 13:41

В Еврокомиссии напомнили, что ЕС считает оккупированный Крым украинской территорией, противоправно аннексированной Российской Федерацией.

Так в ЕК ответили по просьбу СМИ прокомментировать заявление президента Болгарии Румена Радева о "российском Крыме".

Главный спикер Эрик Мамер отметил, что Еврокомиссия не может комментировать заявления президента Радева, но может напомнить официальную позицию ЕС.

"Позиция ЕС по Крыму очень четкая с 2014 года, и с тех пор мы много раз подчеркивали ее. С точки зрения ЕС и его 27 стран-членов, Крым - это Украина, это украинская территория, противоправно аннексированная с нарушением международного права Российской Федерацией", – сказал спикер Еврокомиссии Петер Стано.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.

В связи с этими заявлениями МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

По информации МИД, посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории украинского государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности путем участия Болгарии в работе Крымской платформы.

У Радева высокие шансы переизбраться на должность. В первом туре президентских выборов он набрал 49,42% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков – 22,83%.

Стоит отметить, что у Радева - последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он заявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России.

А до этого он заявлял, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

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Еврокомиссия Крым Болгария
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