В ЄС закликали Болгарію прискорити вакцинацію, побоюючись "болгарського штаму"

У Єврокомісії заявили, що Болгарії необхідно прискорити вакцинацію проти коронавірусу, щоб обмежити ризики для здоров’я свого населення та інших країн.

Про це заявив у п’ятницю комісар ЄС із внутрішнього ринку, який відповідає за впровадження стратегії вакцинації, Тьєррі Бретон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Болгарія є найменш вакцинованою країною ЄС. Менше 30% дорослого населення країни отримало щонайменше одну дозу вакцини проти вірусу, при цьому у Болгарії найвищий рівень смертності від COVID-19 в Євросоюзі.

"Перший ризик, звичайно, для населення Болгарії, але також (є ризик) створити новий варіант, який був би більш стійким, ніж інші", - сказав Бретон.

"Я не хочу, щоб ми говорили про потенційний болгарський варіант взимку. І якщо ми нічого не зробимо, ми можемо побачити болгарський варіант, тому що занадто багато людей не вакцинуються", - зазначив він.

У п’ятницю Болгарія повідомила про 2785 нових випадків зараження та 155 нових смертей. На даний момент пандемія забрала життя 26 985 осіб у країні з населенням 7 мільйонів людей.

За даними міністерства охорони здоров’я, за останні 24 години було введено близько 22 000 доз вакцини, в результаті чого загальна кількість введених доз перевищила 3,1 мільйона.

Але багато болгар залишаються скептично налаштованими до вакцин на тлі вкоріненої недовіри до державних інституцій, дезінформації та суперечливих повідомлень політиків та експертів.

У жовтні тимчасовий уряд запровадив обов’язковий медичний пропуск для багатьох приміщень, щоб заохочувати вакцинацію.

"Не змішуйте політику з наукою і здоров'ям людей", - сказав Бретон, підкресливши, що вакцини, як доведено, є найефективнішим інструментом для боротьби з пандемією.