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В ЕС призвали Болгарию ускорить вакцинацию, опасаясь "болгарского штамма"

Пятница, 19 ноября 2021, 17:19

В Еврокомиссии заявили, что Болгарии необходимо ускорить вакцинацию против коронавируса, чтобы ограничить риски для здоровья своего населения и других стран.

Об этом заявил в пятницу комиссар ЕС по внутреннему рынку, отвечающий за внедрение стратегии вакцинации, Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Болгария - наименее вакцинированной страной ЕС. Менее 30% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины против вируса, при этом в Болгарии самый высокий уровень смертности от COVID-19 в Евросоюзе.

"Первый риск, конечно, для населения Болгарии, но также (есть риск) создать новый вариант, который был бы более устойчивым, чем другие", – сказал Бретон.

"Я не хочу, чтобы мы говорили о потенциальном болгарском варианте зимой. И если мы ничего не сделаем, мы можем увидеть болгарский вариант, потому что слишком многие не вакцинируются", - отметил он.

В пятницу Болгария сообщила о 2785 новых случаях заражения и 155 новых смертях. В настоящее время пандемия унесла жизни 26 985 человек в стране с населением 7 миллионов человек.

По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа было введено около 22 000 доз вакцины, в результате чего общее количество введенных доз превысило 3,1 миллиона.

Но многие болгары остаются скептически настроенными к вакцинам на фоне укоренившегося недоверия к государственным институтам, дезинформации и противоречивым сообщениям политиков и экспертов.

В октябре временное правительство ввело обязательный медицинский пропуск для многих помещений, чтобы поощрять вакцинацию.

"Не смешивайте политику с наукой и здоровьем людей", - сказал Бретон, подчеркнув, что вакцины, как доказано, являются самым эффективным инструментом для борьбы с пандемией.

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Болгария Вакцины
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