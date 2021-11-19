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Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move

П'ятниця, 19 листопада 2021, 17:46

Україна наступного року вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України на сторінці у Facebook.

"Було визначено, що протимінні навчання Dynamic Move-2022 орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенде, Бельгія. Але все залежить від епідемічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели. Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування", - пояснив старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗС України капітан 2-го рангу Артем Матвієнко.

В Остенде розташована морська бельгійська та нідерландська протимінна школа Eguermin, що водночас є центром обміну досвідом НАТО.

Заплановано, що у навчанні братимуть участь представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move-2022 як спостерігачі.

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Україна-НАТО
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