Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move

Украина в следующем году впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил пресс-центр Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины на странице Facebook.

"Было определено, что противоминные учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемической ситуации, ведь в прошлом году также происходило планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели. Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию", - пояснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 2-го ранга Артем Матвиенко.

В Остенде расположена морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin, в то же время являющаяся центром обмена опытом НАТО.

Планируется, что в учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.