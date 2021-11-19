Президентскую власть в США впервые получила женщина, это длилось 85 минут
Президент США Джо Байден в пятницу временно передал власть вице-президенту Камале Харрис, когда он находился под наркозом для медицинской процедуры в течение 1 часа и 25 минут.
Об этом пишет CNN, сообщает "Европейская правда".
Впервые в истории США обязанности президента исполняла женщина. По информации Белого дома, Харрис работала из своего офиса в Западном крыле, пока Байден находился под наркозом.
Чтобы официально передать президентские полномочия Харрис, Байден направил письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатору-демократу Патрику Лихи из Вермонта, временному президенту Сената.
Байден, которому в субботу исполняется 79 лет, прибыл в пятницу утром в медицинский центр, чтобы пройти свой первый плановый ежегодный медицинский осмотр с момента вступления в должность. В рамках осмотра ему провели колоноскопию под наркозом.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позже написала в Twitter, что Байден вернулся к выполнению своих обязанностей.
.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021
"Президент поговорил с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Президент был в хорошем настроении и к тому времени вернулся к полномочиям", - написала она.
По словам Псаки, Байден пока остается в больнице для восстановления после процедуры колоноскопии.
Вице-президент обычно принимает на себя президентские полномочия, пока глава государства проходит медицинскую процедуру, требующую анестезии.
Ранее вице-президент Дик Чейни делал это несколько раз, когда тогдашнему президенту Джорджу Бушу делали колоноскопии.