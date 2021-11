Президентскую власть в США впервые получила женщина, это длилось 85 минут

Президент США Джо Байден в пятницу временно передал власть вице-президенту Камале Харрис, когда он находился под наркозом для медицинской процедуры в течение 1 часа и 25 минут.

Об этом пишет CNN, сообщает "Европейская правда".

Впервые в истории США обязанности президента исполняла женщина. По информации Белого дома, Харрис работала из своего офиса в Западном крыле, пока Байден находился под наркозом.

Чтобы официально передать президентские полномочия Харрис, Байден направил письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатору-демократу Патрику Лихи из Вермонта, временному президенту Сената.

Байден, которому в субботу исполняется 79 лет, прибыл в пятницу утром в медицинский центр, чтобы пройти свой первый плановый ежегодный медицинский осмотр с момента вступления в должность. В рамках осмотра ему провели колоноскопию под наркозом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позже написала в Twitter, что Байден вернулся к выполнению своих обязанностей.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.