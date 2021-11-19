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Президентскую власть в США впервые получила женщина, это длилось 85 минут

Пятница, 19 ноября 2021, 20:21

Президент США Джо Байден в пятницу временно передал власть вице-президенту Камале Харрис, когда он находился под наркозом для медицинской процедуры в течение 1 часа и 25 минут.

Об этом пишет CNN, сообщает "Европейская правда".

Впервые в истории США обязанности президента исполняла женщина. По информации Белого дома, Харрис работала из своего офиса в Западном крыле, пока Байден находился под наркозом.

Чтобы официально передать президентские полномочия Харрис, Байден направил письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатору-демократу Патрику Лихи из Вермонта, временному президенту Сената.

Байден, которому в субботу исполняется 79 лет, прибыл в пятницу утром в медицинский центр, чтобы пройти свой первый плановый ежегодный медицинский осмотр с момента вступления в должность. В рамках осмотра ему провели колоноскопию под наркозом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позже написала в Twitter, что Байден вернулся к выполнению своих обязанностей.

"Президент поговорил с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Президент был в хорошем настроении и к тому времени вернулся к полномочиям", - написала она.

По словам Псаки, Байден пока остается в больнице для восстановления после процедуры колоноскопии.

Вице-президент обычно принимает на себя президентские полномочия, пока глава государства проходит медицинскую процедуру, требующую анестезии.

Ранее вице-президент Дик Чейни делал это несколько раз, когда тогдашнему президенту Джорджу Бушу делали колоноскопии.

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США Байден
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