В Румынии кандидат в премьеры отказался от попытки сформировать правительство

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Николае Чуке отказался от попыток сформировать правительство, когда стало ясно, что у него не будет достаточной поддержки парламента.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

Более недели назад президент Клаус Иоганнис поручил Чуке, бывшему генералу армии и члену Национально-либеральной партии (PNL) сформировать правительство.

Но Чуке заявил местным СМИ в понедельник вечером, что "математическая реальность" намерений PNL создать правительство меньшинства без других партий означает, что оно не сможет получить достаточной поддержки в парламенте.

"Исполнительное политбюро решило отозвать мандат, поэтому я от него откажусь. Я убежден, что вся деятельность, которая проходит на уровне политических партий, должна базироваться на диалоге и понимании ситуации, в которой сейчас находится страна", – сказал он.

Иоганнису придется в третий раз попытаться найти кандидатуру премьер-министра, что означает продолжение политической неопределенности в стране после того, как в сентябре развалилась предыдущая правоцентристская коалиция под руководством лидера PNL Флорина Кицу. Ожидается, что в ближайшие дни президент проведет переговоры с политическими партиями.

Кицу, до сих пор исполняющий обязанности премьер-министра на временной основе, сказал в заявлении для СМИ вместе с Чуке, что вместо того, чтобы снова искать правительство меньшинства, партия теперь разработает более "гибкий" мандат для формирования коалиции.

По словам инсайдеров PNL, Чуке технически может быть выдвинут в премьеры снова, поскольку он официально не был отклонен парламентом.

Напомним, парламент Румынии 5 октября проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Флорина Кицу.

На парламентских выборах в декабре прошлого года у власти оказалась правоцентристская коалиция PNL, USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии.

Впрочем, почти с самого начала внутри самой коалиции начались трения. Старт кризису дало увольнение министра здравоохранения Влада Войкулеску, который представлял USR-PLUS.

Впоследствии, министры USR-Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как Кицу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать с другим премьером.