Президент Азербайджану і прем’єр Вірменії проведуть зустріч у Брюсселі

Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що лідери Азербайджану та Вірменії зустрінуться в Брюсселі наступного місяця на полях саміту Східного партнерства.

Про, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві Європейської ради.

Шарль Мішель 19 листопада провів телефонні розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у продовження обговорень на початку цього тижня щодо ситуації в регіоні та в контексті підготовки саміту Східного партерства.

"Президент Шарль Мішель запропонував прийняти президента Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна для зустрічі в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства. Лідери домовилися зустрітися в Брюсселі, щоб обговорити регіональну ситуацію та шляхи подолання напруженості для процвітаючого та стабільного Південного Кавказу" - повідомили в Європейській раді.

Це буде третя зустріч глав Вірменії та Азербайджану віч-на-віч після торішньої Карабахської війни. Дві попередні зустрічі були організовані з ініціативи Росії та пройшли у Москві за участю президента РФ.

Під час телефонних розмов лідери Вірменії та Азербайджану також домовилися про встановлення прямої лінії зв’язку на рівні відповідних міністрів оборони, яка служитиме механізмом запобігання інцидентам.

Оголошення Мішеля про зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії з’явилося лише через кілька днів після поновлення військових зіткнень між давніми ворогами. Вірменські офіційні особи заявили, що щонайменше 15 їхніх солдатів загинули в боях.

Детальніше про це - у статті Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.