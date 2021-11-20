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Президент Азербайджана и премьер Армении проведут встречу в Брюсселе

Суббота, 20 ноября 2021, 10:54

Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе в следующем месяце на полях саммита Восточного партнерства.

О, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении Европейского совета.

Шарль Мишель 19 ноября провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в продолжении обсуждений в начале этой недели по ситуации в регионе и в контексте подготовки саммита Восточного партерства.

"Президент Шарль Мишель предложил принять президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна для встречи в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства. Лидеры договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности для преуспевающего и стабильного Южного Кавказа" - сообщили в Европейском совете.

Это будет третья встреча глав Армении и Азербайджана с глазу на глаз после прошлогодней Карабахской войны. Две предыдущие встречи были организованы по инициативе России и прошли в Москве с участием президента РФ.

В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились об установлении прямой линии связи на уровне соответствующих министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов.

Объявление Мишеля о встрече лидеров Азербайджана и Армении появилось спустя всего несколько дней после возобновления военных столкновений между давними врагами. Армянские официальные лица заявили, что, по меньшей мере, 15 их солдат погибли в боях.

Детальнее об этом - в статье Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.

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