Західні дипломати вітають українців з Днем гідності

Низка західних посольств оприлюднили вітання для українців до восьмої річниці початку Революції гідності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них", - пише представництво Євросоюзу в Україні.

🇪🇺 Today, the Day of Dignity and Freedom, 🇺🇦 marks historic events that expressed Ukrainians' high aspirations for democracy & freedoms, with Euromaidan becoming a key moment in nation-building. 🇪🇺 recognises Ukraine's European aspiration & honours all those who fought for it. pic.twitter.com/gwwdaCK8Ym — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 21, 2021

"Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Обидві цінності є основоположними для кожного українця, і за них варто боротися. Велика Британія поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України у розбудові та захисті вільної й демократичної країни", - написала посол Британії Мелінда Сіммонз.

Сьогодні #Україна відзначає День гідності та свободи. Обидві цінності є основоположними для кожного українця, і за них варто боротися. Велика Британія🇬🇧 поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України🇺🇦 у розбудові та захисті вільної й демократичної країни. pic.twitter.com/cCD0O5Qsfn — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 21, 2021

"Вісім років тому звичайні громадяни вийшли на київський Майдан заради мрії бачити Україну частиною об’єднаної, вільної та мирної Європи. США залишатимуться стійким партнером України на її шляху до євроатлантичної інтеграції та в її протистоянні тим, хто намагається порушити волю українського народу", - каже у своєму вітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

8 years ago, ordinary citizens came to Kyiv’s Maidan to realize the vision of 🇺🇦 that is part of a Europe whole, free, and at peace. 🇺🇸 will remain a steadfast partner as 🇺🇦 continues on its Euro-Atlantic path, and stands against those who try to subvert the will of the 🇺🇦people. pic.twitter.com/O1V2JhTtZC — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2021

"Вісім років тому Україна піднялася на Революцію гідності і відстояла європейський шлях. Ми згадуємо також Небесну сотню, що віддала свої життя за європейське майбутнє України. Литва продовжує підтримувати Україну і її народ", - опублікувало вітання МЗС Литви.