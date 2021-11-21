Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Західні дипломати вітають українців з Днем гідності

Неділя, 21 листопада 2021, 10:30

Низка західних посольств оприлюднили вітання для українців до восьмої річниці початку Революції гідності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них", - пише представництво Євросоюзу в Україні. 

"Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Обидві цінності є основоположними для кожного українця, і за них варто боротися. Велика Британія поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України у розбудові та захисті вільної й демократичної країни", - написала посол Британії Мелінда Сіммонз.

"Вісім років тому звичайні громадяни вийшли на київський Майдан заради мрії бачити Україну частиною об’єднаної, вільної та мирної Європи. США залишатимуться стійким партнером України на її шляху до євроатлантичної інтеграції та в її протистоянні тим, хто намагається порушити волю українського народу", - каже у своєму вітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Вісім років тому Україна піднялася на Революцію гідності і відстояла європейський шлях. Ми згадуємо також Небесну сотню, що віддала свої життя за європейське майбутнє України. Литва продовжує підтримувати Україну і її народ", - опублікувало вітання МЗС Литви.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

З Росії без любові. Як Путін не виконав прощальне прохання Меркель

Ангела Меркель, на жаль, засвідчила, що наприкінці канцлерського терміну втрачає політичну "чуйку". Це очевидно із непублічної "нормандської" історії...
19 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Разом із НАТО у кіберпросторі: для чого потрібен Національний хакатон із кіберзахисту

Віднедавна в НАТО оголосили кіберпростір новим виміром проведення військових операцій. Кібератаки, особливо з боку північного сусіда – звичне явище для України...
19 листопада 2021 — Оксана Горбач, Центр стратегічних комунікацій "СтратКом Україна"

Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок

Лавров вирішив, що готовий понести навіть іміджеві втрати. А вони є серйозними: дії МЗС РФ знищують залишки довіри Заходу до переговорів із Москвою.
18 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда